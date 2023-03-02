В Екатеринбурге пьяный рецидивист угнал иномарку местного жителя

Пьяного злоумышленника доставили в дежурную часть, где он признался в угоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29-летний рецидивист угнал иномарку у местного жителя. 36-летнйи пострадавший обратился в полицию и рассказал, что с улицы Донбасской у него пропала Honda Prelude, он оценил сумму ущерба в 350 тысяч рублей.

Автомобиль удалось найти благодаря очевидцу, который обратил внимание на похожую машину в сугробе, а водитель при этом вел себя неадекватно.

- Подозреваемым оказался уралец, который ранее уже был судим за кражу, убийство и угрозу убийством, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Пьяного злоумышленника доставили в дежурную часть, где он признался в угоне. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», ему грозит до пяти лет лишения свободы.