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НовостиОбщество2 марта 2023 14:01

Студент УрФУ создал аналог приложения для знакомств Tinder

По его словам, бот предназначен для поиска людей из высшего учебного заведения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам разработчика, бот предназначен для поиска людей из высшего учебного заведения

По словам разработчика, бот предназначен для поиска людей из высшего учебного заведения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студент Уральского федерального университета Максим Тепайкин создал аналог приложения для знакомств Tinder. По его словам, бот предназначен для поиска людей из высшего учебного заведения.

- URFULoveBot поможет найти половинку для приятного времяпровождения или надежного друга, с которым будете делать лабы, - сообщает пресс-служба УрФУ в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в 2022 году Уральский федеральный университет в Екатеринбурге принял на обучение в магистратуру 4 042 человека, что на 38 % больше, чем годом ранее, когда в магистратуру поступили 2 930 человек. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ-Урал».

Больше всего абитуриентов поступили на очно-заочную форму магистратуры, которая в 2021 году пополнилась 55 студентами, а в 2022-м - 463. Учиться на контракте в магистратуру УрФУ пришли 323 человека, на бюджет - 140 человек.