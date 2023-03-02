Студент УрФУ создал аналог приложения для знакомств Tinder

По словам разработчика, бот предназначен для поиска людей из высшего учебного заведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студент Уральского федерального университета Максим Тепайкин создал аналог приложения для знакомств Tinder. По его словам, бот предназначен для поиска людей из высшего учебного заведения.

- URFULoveBot поможет найти половинку для приятного времяпровождения или надежного друга, с которым будете делать лабы, - сообщает пресс-служба УрФУ в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в 2022 году Уральский федеральный университет в Екатеринбурге принял на обучение в магистратуру 4 042 человека, что на 38 % больше, чем годом ранее, когда в магистратуру поступили 2 930 человек. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ-Урал».

Больше всего абитуриентов поступили на очно-заочную форму магистратуры, которая в 2021 году пополнилась 55 студентами, а в 2022-м - 463. Учиться на контракте в магистратуру УрФУ пришли 323 человека, на бюджет - 140 человек.