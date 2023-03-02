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НовостиОбщество2 марта 2023 13:24

Екатеринбурженка нашла на улице банковскую карту и украла с нее 34 тысячи рублей

Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 32-летняя женщина нашла на улице банковскую карту, решила не возвращать ее законному владельцу и стала фигурантом уголовного дела. Как оказалось, она украла с чужой кредитки 34 тысячи рублей.

В полицию обратилась 44-летняя женщина, которая рассказала, что накануне расплачивалась «пластиком» в сетевом магазине на Сулимова, а позже обнаружила списание крупной суммы на покупки, которых не совершала.

- Под подозрение попала екатеринбурженка, которая ранее проблем с законом не имела, ее задержали. При опросе она созналась в содеянном и пояснила полицейским, что нашла «пластик» на улице Ирбитской, в районе дома № 8, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.

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