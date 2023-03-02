Рост пассажирских перевозок на СвЖД составил 27% в феврале

Фото из архива РЖД

Из них в пригородном сообщении отправлено 1,5 млн пассажиров (+25,9%), в дальнем следовании – 0,5 млн (+33,4%). Пассажирооборот на СвЖД в феврале 2023 года вырос на 23,6% и составил 527 млн пасс-км.

За два месяца (январь-февраль) 2023 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 4,2 млн пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 3 млн пассажиров (+19,2%), в дальнем следовании – 1,2 млн (+22,1%). Пассажирооборот с начала 2023 года составил 1,2 млрд пасс-км, что на 17,1% больше января-февраля 2022 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в феврале 2023 года, по оперативным данным, перевезено 81,4 млн пассажиров, что на 12,7% выше показателя прошлого года. Из них в дальнем следовании – 7,3 млн пассажиров (+41,7%), в пригородном сообщении – 74,1 млн (+10,5%). Пассажирооборот в феврале 2023 года вырос на 35,1% к уровню прошлого года и составил 7,5 млрд пасс-км.

За январь-февраль 2023 года отправлено 164,8 млн пассажиров (+10,9% к январю-февралю 2022 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 148,7 млн пассажиров (+9,3%), в дальнем следовании – 16,1 млн (+28,6%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года вырос на 27,1% к уровню прошлого года и составил 16,7 млрд пасс-км.