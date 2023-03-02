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НовостиОбщество2 марта 2023 12:04

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют из-за ярмарки выходного дня

Мероприятие состоится 4 и 5 марта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Гостей ждут со свежими продуктами, изделиями ручной работы и многим другим

Гостей ждут со свежими продуктами, изделиями ручной работы и многим другим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют в ближайшие выходные из-за ярмарки, которая состоится 4 и 5 марта. Гостей ждут со свежими продуктами, изделиями ручной работы и многим другим.

- Ярмарка будет работать 4 и 5 марта с 09:00 до 17:00. Организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Площадь в самом центре уральской столицы нередко принимает различные мероприятия. Так, в январе Алексей Орлов утвердил даты проведения фестиваля «Атмофест», который пройдет уже в пятый раз. Согласно постановлению, монтаж площадки начнется 24 июля, а уже 12 августа его откроют для гостей.