В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют из-за ярмарки выходного дня

Гостей ждут со свежими продуктами, изделиями ручной работы и многим другим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют в ближайшие выходные из-за ярмарки, которая состоится 4 и 5 марта. Гостей ждут со свежими продуктами, изделиями ручной работы и многим другим.

- Ярмарка будет работать 4 и 5 марта с 09:00 до 17:00. Организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Площадь в самом центре уральской столицы нередко принимает различные мероприятия. Так, в январе Алексей Орлов утвердил даты проведения фестиваля «Атмофест», который пройдет уже в пятый раз. Согласно постановлению, монтаж площадки начнется 24 июля, а уже 12 августа его откроют для гостей.