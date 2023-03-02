На вокзале Екатеринбурга мужчина украл у музыканта из Казани гармонь за 150 тысяч

Мужчина подумал, что его багаж забрали коллеги, однако вскоре выяснилось, что гармонь пропала. Фото: транспортная полиция по УрФО

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали 37-летнего мужчину, который украл у жителя Казани гармонь за 150 тысяч рублей. В дежурную часть обратился 40-летний музыкант и рассказал, что у него пропал дорогой инструмент.

- Оперативники выяснили, что в день пропажи принадлежащего ему имущества пострадавший с труппой находился на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Отыграв концерт в столице Среднего Урала, музыканты ожидали поезд до Казани, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Мужчина подумал, что его багаж забрали коллеги, однако вскоре выяснилось, что гармонь пропала. После отсмотра камер видеонаблюдения полицейские увидели мужчину, который забрал чужое имущество себе.

- Уже через несколько часов злоумышленника задержали, а сам ценный музыкальный инструмент изъяли из ломбарда, куда злоумышленник успел сдать его за 1200 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», - добавили в ведомстве.