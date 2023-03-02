Инвестор из Каменска-Уральского сам нашел мошенников и отдал им деньги

Мужчина дважды наткнулся на мошенников, и отдал им большие суммы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 марта 2023 года в отдел полиции №23 Каменска-Уральского обратился 51-летний инвестор, который рассказал, что в ноябре прошлого года он обратил внимание на рекламу с предложением о дополнительном заработке в интернете. Об этом пишет портал KU66.RU.

После этого мужчина прошел регистрацию на сайте, оставив там свои данные. Потом с ним созвонилась девушка, рассказав о необходимости установки приложения на телефон и внесения на счет 9 200 рублей.

После проделанных операций мужчина «заработал» на сайте 1 230 рублей, после чего положил на счет еще 86 тысяч рублей. После новых звонков девушки мужчина положил на счета еще 35 тысяч и 28 тысяч рублей.

Только потом инвестор понял, что стал жертвой мошенников. Но из этой роли мужчина вышел не сразу. Он нашел в интернете сайт, где клиентам за деньги обещали юридическую помощь. Мужчина перевел 49 тысяч рублей, после чего не получил ни помощи, ни денег. Общая сумма ущерба составила 205 900 рублей.