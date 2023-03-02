В центре Екатеринбурга откроется столовая «Патриот»

В том месте, где откроется столовая «Патриот» закрылся ресторан «Якитория» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга на Вайнера,12 откроется столовая «Патриот». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в заведении. Дата открытия пока не называется.

- «Патриот» - сеть столовых современного формата, в которых совмещены традиции русской кухни, гостеприимство и контроль качества готового продукта, - сообщается в группе во «ВКонаткте» заведения.

Отметим, что в городе уже работает пять заведений этой сети.

Напомним, в том месте, где откроется столовая «Патриот» 1 ноября закрылся ресторан московской сети «Якитория». Заведение открылось в Екатеринбурге в конце октября 2021 года. До него здесь находился Black Star Burger рэпера Тимати.

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