Участники СВО могут пройти реабилитацию бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 участников специальной военной операции с Ямала получили сертификаты на бесплатную реабилитацию. Двое из них уже окончили реабилитационный курс. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Среди получателей сертификатов - мобилизованные бойцы, служащие Росгвардии и МВД, а также контрактники. Денежный эквивалент сертификата на реабилитацию составляет 120 тысяч рублей.

Воспользоваться сертификатом можно в течение двух лет. Обратиться за его получением можно в течение пяти лет с момента окончания специальной военной операции в любом реабилитационном учреждении России.