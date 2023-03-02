Участники СВО могут пройти реабилитацию бесплатно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
25 участников специальной военной операции с Ямала получили сертификаты на бесплатную реабилитацию. Двое из них уже окончили реабилитационный курс. Об этом пишет портал «Ямал 1».
Среди получателей сертификатов - мобилизованные бойцы, служащие Росгвардии и МВД, а также контрактники. Денежный эквивалент сертификата на реабилитацию составляет 120 тысяч рублей.
Воспользоваться сертификатом можно в течение двух лет. Обратиться за его получением можно в течение пяти лет с момента окончания специальной военной операции в любом реабилитационном учреждении России.