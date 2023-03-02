Уральский космонавт отправился на МКС на корабле Илона Маска

Фото: Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина

Уральский космонавт Андрей Федяев утром 2 марта с площадки Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида отправился на МКС на корабле Илона Маска.

- Crew Dragon предстоит доставить на Международную космическую станцию экипаж миссии Crew-6, - рассказали в Роскосмосе. - Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли в штатном режиме.

Кстати, Андрей Федяев стал 22-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым - на Crew Dragon.

Вместе с Андреем Федяевым на МКС отправились астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. На станции экипаж ждут космонавты в числе которых екатеринбуржец Сергей Прокопьев. Стыковка Crew Dragon к МКС планируется утром 3 марта.

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