Екатеринбург завалило снегом в первые дни весны

Весна началась со снегопадов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна пришла, а погода в Екатеринбурге пока остается по-зимнему холодной. Столицу Урала за два дня 1 и 2 марта завалило снегом, а вскоре еще и ожидается резкое снижение температуры. Ранее об этом предупреждали синоптики.

- Через Северный и Полярный Урал переместится очередной циклон, который определит погоду значительной территории, включая наш регион: вызовет осадки и постепенно приведет к заметному похолоданию, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Так, в пятницу, 3 марта, в Свердловской области в ночное время похолодает до -20 градусов на севере, в другой части региона до -15...-20 градусов. В дневное время прогнозируется от -8 до -13 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Также ожидаются отдельные порывы ветра до 14 метров в секунду.

В субботу, 4 марта, ночью на крайнем севере ожидается снижение температуры до -29 градусов, на севере - до -24 градусов, в остальной части региона - до -14... -19 градусов. Днем на севере области ожидается -11 градусов, в остальной части -1... -6 градусов. Местами ожидается небольшой снег, ночью в горах - до умеренного. Кроме того, возможны отдельные порывы ветра до 15 метров в секунду.

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