В Екатеринбурге следователи ищут жертв насильника

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге следователи ищут жертв 60-летнего насильника. Пока известно об одном особо тяжком преступлении сексуального характера, которое он совершил в конце января 2023 года в квадрате улиц Свердлова - Азина, зайдя в подъезд за потерпевшими. Однако следователи уверены, что другие жертвы насильника могли не обращаться в правоохранительные органы.

- Если вы располагаете информацией о совершении указанным лицом каких-либо преступлений, просьба обратиться в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области по телефонам: 8(343)297-72-28, 8-912-648-38-69 (следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Сергей Владимирович Кибардин), - рассказали в СК по Свердловской области.

Следователи отмечают, что мужчина имеет рост 160 сантиметров, на верхней челюсти у него отсутствуют зубы кроме правого центрального резца. Во время совершения преступлений он мог быть одет в темную одежду и носить рюкзак. Также известно, что мужчина ранее был судим. Зарегистрирован он в другом городе, а в Екатеринбурге вел бродяжнический образ жизни.

В УМВД по Екатеринбургу добавили, что задержали подозреваемого на следующий день после совершения преступления сотрудники отдела полиции № 11 Железнодорожного района. На мужчину заведено уголовное дело.

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