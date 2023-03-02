Сайт, нарушающий закон, больше не работает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский Роспотребнадзор заблокировал интернет-магазин с табаком. На нем торговали никотинсодержащей продукцией дистанционно.

- Специалисты Асбестовского отдела установили, что на интернет-сайте https://c66.ru размещена информация о розничной дистанционной продаже никотинсодержащей и табачной продукции, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Это напрямую запрещено Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Надзорное ведомство обратилось с иском в Кировский районный суд города Екатеринбурга. Суд удовлетворил исковые требования и признал информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению. В итоге доступ к сайту был ограничен.

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