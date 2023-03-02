Имущество столовой «Золушка» в Екатеринбурге купил поставщик питания в больницы

Фото: администрация Екатеринбурга

Имущество скандальной столовой «Золушка» на Байкальской, 38 в Екатеринбурге купил поставщик питания в больницы Свердловской области «Окейтеринг». Информация об этом появилась на сайте fedresurs.ru.

Согласно опубликованным данным, предприятие было единственным участником аукциона. Мэрия продала имущество столовой по начальной стоимости - 28,7 миллионов рублей.

Напомним, в 2018 году директора школьной столовой «Золушка» Дениса Мардарьева уволили после того, как прокуратура проверила, чем на его предприятии кормили детей. «Золушка» закупала продукты и готовила для школ № 64, 74 и 140 Екатеринбурга. Десятки детей из этих школ обращались в больницу с болью в животе. После проверки специалисты выявили многочисленные нарушения и внесли представления главе администрации Александру Якобу.

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