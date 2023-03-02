В Свердловской области спрос на токарей и фрезеровщиков вырос на 73%

Чаще и больше искали внутри страны токарей и шлифовщиков работодатели из сферы автомобилестроения и авторемонтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область вошла в десятку регионов, где в 2022 году работодатели сильнее других нуждаются в токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. По их данным спрос на эти рабочие профессии в нашем регионе за год вырос на 73%. Специалисты объяснили, в чем причина.

- Отраслевая аналитика показывает, что процессы импортозамещения, изменение и переориентация технологических процессов в промышленном секторе в 2022 году шли очень активно, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. - Очевидно, что в 2023 году они продолжатся во всех сферах бизнеса. Потому спрос на рабочие профессии будет держаться также высоко, подогревая цену таких специалистов на рынке труда.

В целом по стране, по данным аналитиков, спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков за год взлетел на 51%. Основными заказчиками и держателями новых рабочих мест были работодатели из тяжелого машиностроения. При этом чаще и больше искали внутри страны токарей и шлифовщиков работодатели из сферы автомобилестроения и авторемонтов.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.