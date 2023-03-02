В Екатеринбурге жителям 100 домов отключат горячую воду

Рабочим необходимо устранить повреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пионерском районе Екатеринбурга жителям на день отключат горячую воду. Все дело в том, что служба мониторинга выявила повреждение на магистрали на улице Пионеров, которое необходимо устранить, чтобы не допустить прорыва трубы.

- Повреждение незначительное - трещина. Поскольку обещают похолодание, работы решено перенести на 06.03. Учитывая прогноз на 06.03, температура воздуха в помещениях не опустится ниже нормативных 20 градусов. Приносим жителям извинения за неудобства, вызванные необходимостью привести теплотрассы в порядок, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

Также там отметили, что, к сожалению, в данном месте невозможно провести ремонт без ограничений.

По данным «ЕТК» под отключение попадут около 100 домов. Сейчас за участком в месте повреждения наблюдают специалисты диагностической службы.

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