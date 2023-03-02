Синоптики обещают свердловчанам снег и сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области похолодает до -29 градусов. Об этом свидетельствует прогноз погоды, опубликованный на сайте Уральского гидрометцентра. Согласно данным синоптиков, морозы ожидаются на севере региона.

Так, в четверг, 2 марта днем столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. Местами ожидается умеренный снег и метель с отдельными порывами ветра до 14 метров в секунду.

В пятницу, 3 марта в ночное время похолодает на севере до -20 градусов, в другой части региона до -15,-20 градусов. В дневное время прогнозируется от -8 до -13 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Также ожидаются отдельные порывы ветра до 14 метров в секунду.

В субботу, 4 марта, ночью на крайнем севере ожидается снижение температуры до -29 градусов, на севере до -24 градусов, в остальной части региона до -14,-19 градусов. Днем на севере области ожидается -11 градусов, в остальной части -1,-6 градусов. Местами ожидается небольшой снег, ночью в горах до умеренного. Кроме того возможны отдельные порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что после недолгой оттепели в нашем регионе ожидается резкое похолодание.

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