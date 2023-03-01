В Верхней Салде сгорел жилой дом

Тушить частный дом прибыли 13 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде произошел пожар на улице 25 лет Октября. Вечером первого дня весны загорелся частный дом. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 19:26.

- На площади 85 квадратных метров сгорели частный жилой дом и надворные постройки, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место прибыли три пожарные машины и 13 спасателей. Уже в 19:52 им удалось локализовать огонь. А спустя восемь минут горение ликвидировали. Однако все работы пожарные завершили лишь в 21:26, когда были разобраны все сгоревшие конструкции.

По предварительной информации причиной пожара стало неправильное устройство дымохода печи в бане. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в торговом центре «Комсомолл». Как оказалось, в помещении боулинга загорелась фритюрница. Из-за возгорания из ТЦ пришлось эвакуировать всех посетителей.

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