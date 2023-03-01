В Екатеринбурге патрульные поймали 26-летнего уральца с мефедроном

Патрульные задержали подозрительного парня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 26-летнего наркомана. При себе у уральца нашли синтетические наркотики. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Подозрительного молодого человека заметили вечером 28 февраля на улице Смазчиков. Патрульные решили проверить его. Так у парня нашли сверток с неизвестным содержимым. Его отправили на исследование. Оказалось, что в свертки находилось 2,42 грамма мефедрона.

- Подозреваемого доставили в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства и установления личности. Им оказался нигде не работающий и ранее несудимый 26-летний местный житель. При опросе мужчина сознался в употреблении «синтетики» без цели сбыта, - рассказали в полиции города.

На молодого человека составили уголовное дело за приобретение и хранение наркотиков. Теперь ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

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