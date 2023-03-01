Телефонный мошенник представился сотрудником Следственного комитета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске у 30-летней свердловчанки мошенники выманили больше 338 тысяч рублей. Женщину обманули лжесиловики. Пострадавшая обратилась в полицию за помощью. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Инцидент произошел накануне. Свердловчанке позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником следственного комитета. Женщине рассказали, что на ее имя мошенники пытаются взять кредит.

- Доверившись неизвестному, женщина через приложение онлайн банка оформила кредит на сумму 338 500 рублей и в последующем в банкомате сняла со своего счета денежные средства в сумме 335 000 рублей, - рассказали в полиции.

После этого свердловчанка при помощи QR-кода перевела часть денег на счет неизвестного. Затем она отправила по номеру телефона мошенникам и оставшуюся сумму. Только после того как лжесиловик перестал отвечать на ее звони, свердловчанка поняла, что ее обманули.

В отделе полиции в Красноуфимске было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество. Полицейские разыскивают злоумышленников.

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