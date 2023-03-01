Мировой оперный певец приедет в Екатеринбург с концертом

Итальянский артист выступит в Екатеринбург-Экспо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой оперный певец Алессандро Сафина из Италии приедет в Екатеринбург с концертом. Мероприятие стоится уже 3 марта в Екатеринбург-Экспо. Артист выступит вместе с симфоническим оркестром.

В репертуаре Алессандро множество музыкальных композиций. Певец с легкостью исполняет песни на разных языках.

- Помимо классический музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом, а также известная композиция Luna с альбома Insieme a te, знакомая многим как саундтрек самого популярного телесериала «Клон», - сообщают организаторы.

Певец выступит для екатеринбуржцев с новой программой. На данный момент большая часть мест уже раскуплена. В кассах еще можно приобрести билеты от 2600 до 7000 рублей.

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