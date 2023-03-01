Этот вид спорта несколько лет назад получил в России официальное признание. Фото: пресс-служба мэрии Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском впервые проведут международные соревнования по сноубайк-кроссу, гонки пройдут 4 и 5 марта на стадионе «Юность», в эти же даты состоится чемпионат России по кроссу на снегоходах.

- Сноубайк представляет из себя кроссовый мотоцикл, у которого вместо переднего колеса – лыжа, а вместо заднего – гусеница. Этот вид спорта несколько лет назад получил в России официальное признание и с тех пор набирает все больше популярности, - уточнили в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского.

Примечательно, что участниками состязаний станут порядка 100 известных спортсменов из России, Китая, Монголии, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

- Для Каменска-Уральского это неординарное событие. Принимать такие крупные соревнования для нас большая честь, - добавил заместитель главы города Денис Нестеров.