Кот просидел на дереве больше суток. Фото: «Зооспас Екатеринбург»

В Екатеринбурге зооспасатели сняли с дерева котенка, просидевшего там больше суток. Животное заметили неравнодушные люди и обратились за профессиональной помощью. Информация об этом появилась в группе «Зооспас Екатеринбург» во «Вконтакте».

Спасение кота произошло вечером 27 февраля на Рижском переулке. О несчастном животном сообщили сотрудники поликлиники №24, которая находится напротив дерева. Две женщины сообщили об инциденте спасателям. Они прибыли и сняли животное.

- Кот оказался ручной, ласковый, довольно крупный, скорее всего домашний, - рассказали спасатели.

Те же сотрудницы поликлиники пожалели кота, и решили забрать его к себе в кабинет, чтобы обогреть и накормить. Хвостатого оставили в безопасности на ночь.

Ранее в Первоуральске волонтер спас кота, который провалился в приямок жилого дома. Животное не смогло выбраться самостоятельно. Отогнув край навеса, зооспасатель нашел, где прячется хвостатый. Сейчас кот находиться на передержке.

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