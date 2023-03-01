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НовостиПроисшествия1 марта 2023 16:53

В Екатеринбурге школьник, перебегая дорогу на «красный», попал под колеса внедорожника

Мальчика увезли в больницу с травмами головы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил девятилетнего мальчика, который пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел вечером 1 марта на улице Опахалинской.

Пострадавшего школьника увезли в больницу с травмами головы.

- Установлено, что за рулем автомобиля находилась 44-летняя женщина, водительский стаж управления 24 года. Женщина пояснила, что двигалась на разрешающий сигнал светофора, и неожиданно на пешеходный переход вышел ребенок, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Женщина отметила, что пыталась экстренно затормозить, однако это не помогло. На месте ДТП работали госавтоинспекторы, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия.