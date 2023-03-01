На базе «Таватуй» пройдет курс для юных искусствоведов

Подростки смогут изучить профессию галериста Фото: Алексей БУЛАТОВ

На базе загородного образовательного центра «Таватуй» пройдет курс для юных искусствоведов. Мероприятие пройдет для школьников на весенних каникулах. Его организовывает фонд, созданный по указу губернатора Евгения Куйвашева, «Золотое сечение». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На весенних каникулах 15 школьников смогут посетить курс. Оно будет включать в себя изучение истории искусств, современных выставок, а также познакомятся с профессией галериста.

- Знания пригодятся им и в дальнейшей жизни вне зависимости от выбранного профессионального пути, так как в любом учебном заведении высшего и среднего образования изучаются предметы культурологического цикла. И банально – с полученным багажом знаний им будет интереснее посещать музеи, – рассказала руководитель курса Вера Лазаренко.

Обучение на курсе будет бесплатным. Подать заявку смогут подростки 13-16 лет до 13 марта. Для этого им нужно рассказать о своем интересе к исследованиям.

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