Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 15:30

В Екатеринбурге осудили трех человек, которые незаконно продавали арендованные квартиры

Для своих сделок злоумышленники использовали поддельные документы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Организатор придумал план, согласно которому троица снимала жилище и изготавливала фальшивые документы

Организатор придумал план, согласно которому троица снимала жилище и изготавливала фальшивые документы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили трех человек, которые незаконно продавали арендованные квартиры по поддельным паспортам. Во время разбирательства выяснилось, что они действовали по предложению мужчины из уральской столицы.

Организатор придумал план, согласно которому троица снимала жилище и изготавливала фальшивые документы на продажу. Ущерб от их действий превысил пять миллионов рублей.

- Уголовное дело в отношении организатора выделено в отдельное производство. А вот исполнителей судили по статье «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Злоумышленники получили сроки от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также они обязаны выплатить пострадавшим больше шести миллионов рублей.