Организатор придумал план, согласно которому троица снимала жилище и изготавливала фальшивые документы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили трех человек, которые незаконно продавали арендованные квартиры по поддельным паспортам. Во время разбирательства выяснилось, что они действовали по предложению мужчины из уральской столицы.

Организатор придумал план, согласно которому троица снимала жилище и изготавливала фальшивые документы на продажу. Ущерб от их действий превысил пять миллионов рублей.

- Уголовное дело в отношении организатора выделено в отдельное производство. А вот исполнителей судили по статье «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Злоумышленники получили сроки от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также они обязаны выплатить пострадавшим больше шести миллионов рублей.