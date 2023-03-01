В Екатеринбурге мужчина зарезал бездомную женщину

После обнаружения трупа женщины, было возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге местный житель зарезал бездомную женщину. У мужчины также не было определенного места жительства. Люди познакомились в день убийства. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Инцидент произошел в октябре 2022 года. 42-летний екатеринбуржец собирал металлолом, когда встретил бездомную занималась тем же. Они познакомились, а затем вместе отправились сдавать находки. Это дело они решили отметить, устроив застолье прямо на улице. Однако между знакомыми произошла ссора.

- Он привел к тому, что обвиняемый вооружился ножом и нанес им удар в шею потерпевшей. От полученной травмы гражданка скончалась на месте происшествия, - рассказали в СК.

После обнаружения трупа женщины было заведено уголовное дело. Преступника удалось найти благодаря служебной экспертизе. На месте нашли следы ДНК рецидивиста. После задержания мужчина сознался в содеянном. На данный момент он заключен под стражу. Вскоре состоится суд.

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