Стала известна причина массовой эвакуации посетителей ТЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге

На место выезжали семь единиц пожарной техники и 24 человека личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стала известна причина массовой эвакуации посетителей торгового центра «Комсомолл» в Екатеринбурге. Как оказалось, в помещении боулинга, которое находится в ТЦ, загорелась фритюрница.

Спасатели получили сигнал в 19:34 по местному времени.

- Возгорание потушено первичными средствами пожаротушения персоналом до прибытия огнеборцев. До прибытия пожарных подразделений из здания ТРЦ самостоятельно эвакуировались 200 человек, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о пострадавших во время инцидента не поступала. На место выезжали семь единиц пожарной техники и 24 человека личного состава.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле из задымленного торгового центра «Хит» спасатели эвакуировали 200 человек. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного вечером 28 февраля.

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