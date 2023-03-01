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НовостиОбщество1 марта 2023 14:03

В Екатеринбурге 30-летний мужчина украл с карты местного жителя больше 8,5 тысяч рублей

Пострадавший потерял свою кредитку, а позже обнаружил списание крупной суммы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Зайдя в приложение, заявитель заметил списание с платежки денежных средств

Зайдя в приложение, заявитель заметил списание с платежки денежных средств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 30-летний мужчина украл с карты местного жителя больше 8,5 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что накануне потерял свою кредитку, а позже обнаружил списание крупной суммы.

Зайдя в приложение, заявитель заметил списание с платежки денежных средств на покупки, которые не совершал.

- Злоумышленником оказался ранее несудимый и безработный екатеринбуржец. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что нашел «пластик» заявителя на улице, после чего у него возник корыстный умысел на хищение средств, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.