«Атомстройкомплекс» вывел новый продукт на рынок загородной недвижимости

Фото: пресс-служба некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс»

В своем розничном магазине «АТОМ Строймаркет» компания на протяжении двух лет продает строительные материалы собственного производства, широко востребованные для возведения индивидуального жилья. В этом году застройщик открыл на базе магазина новую услугу – расчет домокомплекта.

– Покупатель может прийти к нам со своим проектом загородного дома и получить точный расчет необходимых для строительства материалов, которые мы поставим на строительную площадку в оговоренный срок, – рассказывает Александр Орлов, руководитель отдела продаж «АТОМ Строймаркет». – Также мы разработали несколько типовых проектов домов, наиболее востребованных на уральском рынке загородного домостроения, и тоже рассчитали количество необходимых для их реализации материалов, их стоимость – посмотреть их можно на сайте atom-market.ru. Таким образом благодаря услуге по расчету домокомплекта можно сэкономить не только свое время, но и средства, приобретя только необходимое количество качественных стройматериалов в одном месте, сэкономив на доставке и отсутствии излишков.

Фото: пресс-служба некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс»

Как отмечают менеджеры «АТОМ Строймаркет», тот факт, что из этих же материалов возводит свои жилые комплексы один из крупнейших застройщиков Урала компания «Атомстройкомплекс», является сильным преимуществом для покупателей. Ежегодно застройщик возводит в Екатеринбурге более 200 тыс. кв. метров недвижимости, включая жилые дома, школы, садики. Компания занимает значительную долю уральского рынка. В «АТОМ Строймаркет» представлена продукция всех 11 заводов, входящих в структуру компании «Атомстройкомплекса» - начиная от бетона, необходимого для заливки фундамента, твинблоков, применяемых для возведения коробки, вплоть до утеплителя, пластиковых окон и силикатных блоков, применяемых для создания межкомнатных перегородок. Всю продукцию розничные покупатели могут приобрести в любом объеме и по выгодным ценам от производителя. Помимо продукции собственного производства в «АТОМ Строймаркет» представлены товары партнеров – например, сухие смеси, кровельные материалы и т.д.

Реклама. Некоммерческое партнерство «Управление строительства «Атомстройкомплекс»