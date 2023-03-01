Фото: администрация села Клевакинское

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец уральского села Клевакинское Артем Ивченко, ему было 32 года. Известно, что мужчина окончил сельскую школу, после чего ушел в армию.

- Артем Ивченко получил повестку во время частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Он погиб 12 февраля в ЛНР, при этом он должен был на днях прийти на побывку. Но не получилось домой приехать, - уточнили в администрации села Клевакинское.

Прощание с бойцом пройдет 3 марта. Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 29-летний уроженец Тугулыма Михаил Тюляндин, ему было 29 лет. Известно, что день рождения мужчина отпраздновал за полтора месяца до гибели.