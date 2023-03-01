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НовостиОбщество1 марта 2023 12:09

В Екатеринбурге в столкновении четырех машин пострадала полуторагодовалая девочка

Аварию спровоцировал 87-летний водитель за рулем Hyundai Santa Fe
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мужчина не учел безопасную дистанцию и влетел в попутный BMW. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Мужчина не учел безопасную дистанцию и влетел в попутный BMW. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении четырех машин пострадала полуторагодовалая девочка. Авария произошла днем 1 марта на улице Начдива Онуфриева. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель Hyundai Santa Fe.

Мужчина не учел безопасную дистанцию и влетел в попутный BMW, который врезался в рядом стоящие KIA и Volkswagen.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- В результате ДТП пострадал пассажирка BMW – девочка 1 год 8 месяцев. Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве серьезных травм получилось избежать, у малышки только ушибы, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем Hyundai Santa Fe сидел 87-летний мужчина, его водительский стаж составляет 44 года.

- Он пояснил, что при движении у него соскользнула нога с педали тормоза на газ, в результате чего произошло столкновение, - добавили в госавтоинспекции.