Проверку устроили после угроз от одного из учеников 9 класса Фото: Олег ГАЛИМОВ

В гимназии № 155 полиция устроила проверку личных переписок учеников старших классов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник. Информацию подтвердила мама одного из лицеистов. Детей попросили зайти в Telegram, посмотрели названия чатов и каналов.

- На втором уроке к ним зашли директор и сотрудник полиции в штатском и без каких-либо опознавательных знаков. Директор сказала, что имеет полное право проверять телефоны, - рассказал собеседник «КП-Екатеринбург». - У тех, кого не было в это время, как мне рассказывали, просматривали еще «ВКонтакте», историю браузера и галерею.

По данным источника «КП-Екатеринбург», поводом для проверки стали угрозы от одного из учеников 9 класса.

- Писал, что его все достали. Угрожал. Видимо, после этого решили проверить и других старшеклассников.

На момент публикации дозвониться до директора гимназии № 155 не удалось. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга заявили, что «не могут комментировать» ситуацию.