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НовостиОбщество1 марта 2023 11:36

Из Москвы в Сургут запускают дополнительный авиарейс

Он будет летать ежедневно
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дополнительный рейс запускают с 4 марта

Дополнительный рейс запускают с 4 марта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 марта 2023 года из Москвы с Сургут запускают новый ежедневный авиарейс, который будет летать из столичного аэропорта «Внуково». Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Из Москвы рейсы будут совершаться ежедневно в 00:20, 11:15 и 20:50, из Сургута – в 5:40, 7 часов и 18 часов. Время полета составит 3 часа 15 минут. Билеты стоят от 2 985 рублей.

Рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр – Пассажирские авиалинии». Эта компания летает из Сургута по 27 внутренним и зарубежным направлениям.