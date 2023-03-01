Из Москвы в Сургут запускают дополнительный авиарейс

Дополнительный рейс запускают с 4 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 марта 2023 года из Москвы с Сургут запускают новый ежедневный авиарейс, который будет летать из столичного аэропорта «Внуково». Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Из Москвы рейсы будут совершаться ежедневно в 00:20, 11:15 и 20:50, из Сургута – в 5:40, 7 часов и 18 часов. Время полета составит 3 часа 15 минут. Билеты стоят от 2 985 рублей.

Рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр – Пассажирские авиалинии». Эта компания летает из Сургута по 27 внутренним и зарубежным направлениям.