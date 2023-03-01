Депутат Алексей Вихарев передал оборудование свердловскому онкологическому диспансеру

Фото: страница во «ВКонтакте» Алексея Вихарева

Руководитель медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал оборудование областному онкологическому диспансеру. В этот раз в посылке были противопролежневые держатели для стоп, голеностопные ортезы, скользящие простыни для лежачих больных и кресло-коляска.

Такие приспособления необходимы для реабилитации лежачих и прооперированных больных.

- Медики здесь выполняют очень сложную задачу – ежедневно борются за жизни людей. Им нужна наша посильная поддержка, как моральная, так и материальная. Привез необходимое медицинское оборудование, которое позволит, насколько это возможно, облегчить процесс лечения, - отметил сам Алексей Вихарев.

- Минздрав Свердловской области выделяет нам достаточное финансирование, у нас есть все самое необходимое, но когда расходных материалов и оборудования с запасом – это хорошо, - отметил Борис Мейлах, главный врач СООД.