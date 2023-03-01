В метро Екатеринбурга прошло открытие Bach-Fest

Композиции Баха на органе исполнил Тарас Багинец Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошло торжественное открытие фестиваля баховской музыки Bach-Fest. Мероприятие состоялось в метро на станции Площадь 1905 года. Здесь также открылась фотовыставка в честь пятидесятилетия органа Свердловской филармонии.

- Специально для церемонии открытия фестиваля на станцию метро ночью был доставлен цифровой орган Свердловской филармонии. На нем органист и арт-директор фестиваля Тарас Багинец исполнил для собравшихся слушателей самые известные композиции Иоганна Себастьяна Баха, - рассказывают организаторы мероприятия.

Послушать композиции собрались сотни жителей екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Послушать произведения великого композитора собрались около сотни жителей Екатеринбурга. Многие из них предпочти пропустить свой поезд, чтобы дослушать концерт до конца.

На открытии фестиваля также принял участие директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Ежегодный фестиваль баховской музыки проходит с 2011 года. Bach-Fest 2023 года посвящен музыке периода рождения Екатеринбурга — «1723. Музыка с историей».