Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 марта 2023 11:07

В Югре уничтожили лес на 150 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Лес вырубили незаконно

Лес вырубили незаконно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовском районе Югры незаконно вырубили лес на территории Мегионского и Лангепасского лесничеств. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Как оказалось, руководитель одного из местных предприятий дал своим рабочим задание вырубить лес за пределами участков, которые указаны в договоре. Следствие полагает, что директор предприятия сознательно нарушил Лесной кодекс.

Сумма ущерба составила больше 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит реальный срок до 7 лет и штраф до полумиллиона рублей.