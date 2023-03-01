В Югре уничтожили лес на 150 тысяч рублей

Лес вырубили незаконно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовском районе Югры незаконно вырубили лес на территории Мегионского и Лангепасского лесничеств. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Как оказалось, руководитель одного из местных предприятий дал своим рабочим задание вырубить лес за пределами участков, которые указаны в договоре. Следствие полагает, что директор предприятия сознательно нарушил Лесной кодекс.

Сумма ущерба составила больше 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит реальный срок до 7 лет и штраф до полумиллиона рублей.