Доля вовлекаемых во вторичный оборот отработанных материалов на Свердловской магистрали достигла 90%

Фото из архива РЖД

В прошедшем году подразделения ОАО «РЖД» в границах Свердловской магистрали собрали и передали для дальнейшей переработки более 200 тонн вторичных ресурсов, в том числе 95,5 тонн бумаги, 77,5 тонн стекла и 31,8 тонн пластика. В настоящее время на СвЖД доля отходов, вовлеченных во вторичный оборот, достигает 90%.

Существенно сокращать количество отходов, требующих утилизации, Свердловской железной дороге позволяет развитие технологий рециклинга (переработка производственных отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот). Так, с помощью специализированной технологической линии на ст. Пермь-Сортировочная в 2022 году переработано более 140 тонн отслуживших свой срок резинотехнических изделий (подрельсовых прокладок и др.). Изготовлено 106 тонн востребованного сырья – резиновой крошки, и 3,3 тыс. кв. м напольного покрытия. Мобильный дробильно-сортировочный комплекс на ст. Подволошная в прошлом году переработал в щебень разных фракций более 4,5 тыс. старых железобетонных шпал.

В Екатеринбурге и Перми Свердловская железная дорога реализует проекты по раздельному сбору мусора совместно с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. На контейнерных площадках, обслуживающих объекты пассажирской инфраструктуры, административные здания, социальные и образовательные учреждения СвЖД, установлены маркированные контейнеры, разработаны соответствующие схемы маршрутизации. В настоящее время собранные вторичные ресурсы спецмашинами регулярно вывозятся на мусоросортировочные комплексы.

Около здания управления СвЖД в Екатеринбурге также размещен пункт «умной переработки отходов». Он находится в открытом доступе, и воспользоваться им могут не только железнодорожники, но и все жители города. На площадке установлены контейнеры для накопления макулатуры, стекла, алюминия и пяти видов пластика. Подробные инструкции информируют пользователей о том, как подготовить вторсырье к сдаче. С марта 2022 года собрано более восьми тонн отходов, в том числе 5,5 тонн стекла, почти 1,5 тонны пластика, около тонны макулатуры и 160 кг алюминия.

В рамках реализации экологической стратегии ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога планомерно снижает объемы отходов, требующих захоронения на полигонах, внедряет передовые технологии переработки ресурсов на собственных площадках и вовлечения их во вторичный оборот, расширяет сотрудничество со специализированными предприятиями и организациями.