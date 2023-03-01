Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Ирбите заработали пять распределительных газопроводов. На их строительство потратили почти 130 миллионов рублей. Газопроводы позволят подключить к газу 500 частных домов.

- Газификация Ирбита началась 20 лет назад. Решение Президента России о проведении социальной газификации серьезно ускорило этот процесс, - сказал Евгений Куйвашев на церемонии ввода в эксплуатацию газопроводов. - Сегодня мы вводим в строй 18 километров газопроводов.

Губернатор отметил, что до конца года планируется охватить газификацией еще около 500 домов в Ирбите. Всего в программу социальной догазификации на территории города включены 1,2 тысячи домов.

Напомним, по объявленной президентом программе газопровод до границ земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах проводится бесплатно. В границах же домовладения за инфраструктуру платит сам хозяин жилья.

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