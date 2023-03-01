Жители Свердловской области задолжали кредиторам более 20 млрд рублей

Количество дел о взыскании по договорам займа и кредитным договорам увеличилось на четверть
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Свердловской области задолжали кредиторам более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
- Удовлетворены исковые требования кредиторов на сумму более 20 миллиардов 928 миллионов рублей, - рассказали в суде.
Также там отметили, что дела о взыскании по договорам займа и кредитным договорам лидируют в рейтинге гражданских дел. Их количество по сравнению с 2021 годом увеличилось на четверть и составило 420 тысяч.
При этом по данным Свердловского областного суда, сумма, подлежащая взысканию, уменьшилась на 5 миллиардов рублей по сравнению с 2021 годом.
Напомним, ранее мы писали, что жители Свердловской области задолжали за газ почти 266 миллионов рублей. Это на 11% больше, чем было в прошлом году. Самыми злостными неплательщиками стали жители Первоуральска, Сысерти, Арамиля, Красноуфимска, Полевского и Ревды.
Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.