Жители Свердловской области задолжали кредиторам более 20 млрд рублей

Количество дел о взыскании по договорам займа и кредитным договорам увеличилось на четверть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области задолжали кредиторам более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

- Удовлетворены исковые требования кредиторов на сумму более 20 миллиардов 928 миллионов рублей, - рассказали в суде.

Также там отметили, что дела о взыскании по договорам займа и кредитным договорам лидируют в рейтинге гражданских дел. Их количество по сравнению с 2021 годом увеличилось на четверть и составило 420 тысяч.

При этом по данным Свердловского областного суда, сумма, подлежащая взысканию, уменьшилась на 5 миллиардов рублей по сравнению с 2021 годом.

Напомним, ранее мы писали, что жители Свердловской области задолжали за газ почти 266 миллионов рублей. Это на 11% больше, чем было в прошлом году. Самыми злостными неплательщиками стали жители Первоуральска, Сысерти, Арамиля, Красноуфимска, Полевского и Ревды.

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