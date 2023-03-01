Житель Ямала подарил мошенникам 2 миллиона рублей

Мужчина взял кредит и перевел мошенникам огромную сумму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Нового Уренгоя на Ямале попался на распространенную уловку мошенников. Мужчине позвонили аферисты, которые представились сотрудниками банка, и сообщили, что на него пытаются оформить кредит.

Звонивший человек убедил мужчину оформить несколько займов, что тот и сделал. В течение нескольких дней горожанин перевел на счета больше двух миллионов рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит срок до 10 лет лишения свободы. В полиции в очередной раз призвали граждан быть более бдительными и не разговаривать с незнакомцами по телефону.