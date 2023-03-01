В Краснотурьинске открыли бесплатный ветеринарный центр

В центре можно получить бесплатную консультацию по здоровью любимца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске открыли ветеринарный центр «Поводог», в котором будут бесплатно проводить стерилизацию и вакцинацию животных. Ветлечебницу построил благотворительный фонд Олега Дерипаски «Вольное дело».

Пациентами нового центра могут стать как домашние, так и бездомные питомцы. В нем есть современное оборудование, лучшие медицинские препараты для лечения животных. В клинике есть свой операционный бокс, а также комната реабилитации. Бездомным животным делают специальную метку, которая будет говорить о том, что они вакцинированы, обработаны от паразитов и стерилизованы.

- Новый ветеринарный центр, открытый фондом в Краснотурьинске – первый в России стационарный пункт бесплатной стерилизации и вакцинации животных. Фонд «Вольное дело» построил в России уже пять приютов для бездомных животных «Поводог». В регионах были запущены ветмобили, – передвижные медицинские центры, - сообщают в фонде «Вольное дело».

Кроме того, здесь будут проходить консультации для владельцев по вопросам лечения животных. А для самых маленьких – уроки ответственного отношения к кошкам и собакам.

Новый центр принимает пациентов со вторника по субботу с 9:30 до 17:30, по адресу: улица Фрунзе 88/1. Записаться на прием можно по телефону: +7 (982) 640-16-34.