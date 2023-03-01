В Нижнем Тагиле мужчина избил соседа-инвалида за замечание

В полиции избитому мужчине пока ничем не помогли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопиющий случай произошел в Нижнем Тагиле. Здесь инвалида второй группы избил сосед. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

По предварительным данным, инвалид сделал своему соседу замечание за то, что тот громко слушал музыку. В ответ сосед сильно избил инвалида, после чего тот больше недели лежал с травмами в больнице.

Во время его отсутствия в его доме выбили окна. Но сотрудники полиции, по словам инвалида, не стали с ним общаться, чтобы установить обстоятельства ЧП. Когда же инвалид пришел в отделение полиции и подал заявление на обидчиков, в возбуждении уголовного дело ему отказали, и тогда мужчина отправился в прокуратуру.

В полиции отмечают, что на данный момент проверка по данному факту проведена не полностью.