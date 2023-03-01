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НовостиЭкономика1 марта 2023 9:05

На Урале оборонные заводы открыли вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

Предприятия набирают специалистов на профильные должности
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На оборонных заводах предлагают хорошие зарплаты

На оборонных заводах предлагают хорошие зарплаты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На оборонные предприятия Свердловской области набирают профильных специалистов на заработную плату в 100 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Так, например, на Уралвагонзаводе открыты вакансии слесаря механосборочных работ, зуборезчика, фрезеровщика от 3 до 6 разряда, токаря-расточника, токаря-карусельщика. Зарплаты – от 100 тысяч рублей. Уральский турбинный завод нуждается в токарях на заработную плату от 130 до 150 тысяч рублей.

Также в Свердловской области ищут специалистов в Дальневосточный центр судостроения и ремонта. Главному конструктору предлагают от 150 тысяч рублей и помощь с переездом.