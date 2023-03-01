В Каменске-Уральском повысили качество жизни инвалидов

Передвигаться по городу стало проще Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Каменска-Уральского отчиталась по выполненным в прошлом году работам для повышения комфорта для инвалидов. Об этом пишет портал KU66.RU.

Работы провели по 11 адресам, там, где нужно было повысить уровень комфорта для маломобильных граждан. В одних случаях специалисты расширяли проемы, в других – устанавливали пандусы. Это позволяет инвалидам-колясочникам более комфортно передвигаться по городу. Финансировали работы из местной казны.

С 2020 года граждане с ограниченными возможностями подают заявки на проведение работ по формированию доступной среды там, где они проживают.