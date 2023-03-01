Двое уральцев скинули товарища с балкона после спора о тюрьме

Фото: СК по Свердловской области

В Кировграде крановщик и слесарь скинули товарища с балкона третьего этажа после спора о тюрьме. Мужчина 1988 года рождения скончался от полученных травм. Инцидент произошел в ночь на 21 февраля 2023 года, когда троица собралась в квартире одного из них, чтобы помянуть умершего накануне общего знакомого.

- По предварительным данным, граждане вспомнили то время, когда они находились в местах лишения свободы. В ходе беседы мужчины разошлись во взглядах на образ тюремной жизни, на то, кто и как из них отбывал наказание. Фривольное сравнение, скорее всего, и настроило двух участников против одного, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как добавили в СК по Свердловской области, следователем СК России по уголовному делу продолжается проведение необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

- С обвиняемыми проведена проверка их показаний на месте, в ходе которой они детально рассказали о произошедшем. Судом по ходатайству следователя СКР в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Отметим, что задержанные уже были судимы в том числе за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, кражи, угон транспорта, применение насилия в отношении представителя власти, побои и грабеж.

Подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Им грозит пожизненное лишение свободы.

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