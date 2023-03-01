ТЦ «Гринвич» отсудил больше 200 тысяч рублей у детского магазина одежды

Суд встал на сторону торгового центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющая компания «Итс-групп» («Гринвич») отсудил больше 215,8 тысяч рублей у детского магазина одежды Stilnyashka, который раньше работал в торговом центре. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Согласно документам, договор между магазином и торговым центром закончился 19 октября 2022 года, но владельцы магазина съехали из помещения позже. При этом на тот момент у компании уже была задолженность по арендным платежам за часть сентября и октябрь.

- В связи с истечением срока действия договор прекращен с 19.10.2022. При этом фактически, ответчик, в нарушение положений п.3.2.15 договора, передал истцу помещение по акту приема-передачи только 24.10.2022, что подтверждается актом приема-передачи Помещения, - сообщается в картотеке суда.

Суд встал на сторону торгового центра и полностью удовлетворил иск. С детского магазина одежды взыскано 215,8 тысяч рублей - 195,8 тысяч рублей долга и 20 тысяч рублей пени.

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