Сейчас в Верхней Пышме продолжается строительство современного депо, которое оборудуют всем необходимым для обслуживания новых трамваев Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Львятах» до Верхней Пышмы за полгода провезли около 550 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Верхнепышминский трамвай». Интересно, что большую часть поездок пассажиры оплачивали банковской картой - 85,3%. Еще 5,9% поездок были оплачены транспортной картой «ЕКАРТА».

- Мы рады, что пассажиры оценили удобство трамвая и его преимущество перед личным транспортом, ведь в пиковые часы он легко преодолевает пробки на дорогах по выделенной линии, - рассказал генеральный директор ООО «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков.

Напомним, новые вагоны модели 71-911ЕМ «Львенок» начали движение от центра Верхней Пышмы до станции «Фрезеровщиков» на Эльмаше с 31 августа.

Сейчас в Верхней Пышме продолжается строительство современного депо, которое оборудуют всем необходимым для обслуживания новых трамваев. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2023 года.

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