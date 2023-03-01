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НовостиПолитика1 марта 2023 6:55

Свердловский губернатор изменил схему выборов в Гордуму Екатеринбурга

Новый созыв выберут в сентябре 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Губернатор изменил принцип формирования Гордумы Екатеринбурга

Губернатор изменил принцип формирования Гордумы Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2023 года пройдут очередные выборы в Городскую думу Екатеринбурга. За полгода до этого события губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес поправки в Избирательный кодекс региона, а также в статью 34 Закона «О референдуме в Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области». Из-за этого принцип формирования гордумы в уральской столице теперь поменялся.

С настоящего момент число избираемых по спискам от партий депутатов сокращается с 18 до 10 человек, а число одномандатных округов, напротив, увеличивается с 18 до 25.

После изменения регионального закона будут внесены соответствующие поправки в Устав города Екатеринбурга, после чего будет проведена новая нарезка одномандатных округов.