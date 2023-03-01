В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка

Поисками девочки занимаются волонтеры и полицейские Фото: ДПСО Прорыв

В Екатеринбурге 28 февраля пропала 15-летняя Анна Аржанникова. Поисками девочки занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- На момент пропажи была одета в куртку из экокожи с капюшоном черного цвета, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета, шарф (палантин) в клетку бирюзового цвета, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Прорыв».

В городском отделении по связям со СМИ УМВД России «КП-Екатеринбург» рассказали, что школьница разыскивается отделом полиции №9 Верх-Исетского района.

- В настоящее время несовершеннолетняя вышла на связь. По предварительной информации противоправных действий в отношении нее не совершено, - добавили в полиции.

Несмотря на то, что девочка вышла на связь, поиски пока не завершены. Для того чтобы поисковым мероприятиям был дан отбой школьница должна явиться в отдел полиции.

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